Männer-Trio soll Mädchen (14) vergewaltigt haben

Die deutsche Polizei ermittelt in Baden-Württemberg wegen einer möglichen Gruppenvergewaltigung. Eine 14-Jährige soll von drei Männern sexuell missbraucht worden sein.

Nach Informationen der "Bild" hatten sich zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren am späten Abend des 12. November in Biberach an der Riß mit drei Männern verabredet.Gemeinsam mit den beiden Jugendlichen fuhren die drei Hauptverdächtigen - ein Deutscher und zwei Syrer - dann in eine Gemeinde im Kreis Biberach, wo sie sich in einer Garage mit zwei weiteren Männern trafen.Dort sollen die 14-Jährige und ihre Freundin mit Alkohol und Drogen wehrlos gemacht worden sein, anschließend wurde das ältere Mädchen von drei Männern sexuell missbraucht.Die 13-Jährige konnte sich hingegen zur Wehr setzen, heißt es in in dem Bericht. Ihre Eltern verständigten am nächsten Tag dann die Polizei.Die drei Hauptverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Auch die beiden Männer, mit denen sie sich in der Garage getroffen hatten, wurden von der Polizei festgenommen.Bei einer Wohnungsdurchsuchung der Verdächtigen fand die Polizei geringe Mengen Marihuana und Amphetamin. Auch die Garage wurde nach Spuren untersucht. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.