Biker donnerte in Wien mit 176 km/h durch 70er-Zone

Mit satten 176 km/h raste am Dienstag ein Motorradfahrer durch eine 70er-Zone in Wien-Döbling. Auch neun Autofahrer hatten es offenbar mächtig eilig.

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Nussdorfer Platz führten am am Dienstag einen Verkehrsschwerpunkt auf der Klosterneuburger Straße (B 14) durch.Ihr Augenmerk legten die Polizisten dabei auf Schnellfahrer. Insgesamt wurden dabei 450 Fahrzeuge gemessen und 82 Anzeigen erstattet.Darunter wurden neun Lenker mit einer Geschwindigkeit von über 110 km/h gemessen.Bei einem Motorradlenker konnte in der 70er-Zone sogar eine Geschwindigkeit von 176 km/h gemessen werden.