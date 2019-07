Vor 25 ' Biker krachte frontal in Auto: Via Notarzt ins Spital

Ein Bild vom Unfall. Bild: Kein Anbieter/BFKDO Lilienfeld

Schwerer Unfall am Mittwoch in Lilienfeld: Ein Biker krachte frontal in ein Auto im Gegenverkehr, wurde dabei unbestimmten Grad verletzt.

Drei Feuerwehren rückten am Mittwoch 12:30 Uhr auf die B20 zu einer Menschenrettung aus. Zwischen Lilienfeld und Marktl war ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in der Kurve beim Gaisleitenweg in den Gegenverkehr gefahren und dort frontal in ein Auto gekracht.



Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Motorradlenker bereits vom Notarztteam des Roten Kreuz' erstversorgt und anschließend in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die Feuerwehr musste das beschädigte Bike und das fahruntaugliche Auto von abtransportieren.



Für die Dauer der Arbeiten wurde die Straße gesperrt und der Verkehr durch Marktl umgeleitet. Nachdem die ausgelaufenen Flüssigkeiten gebunden und fachgerecht entsorgt wurden konnten die Florianis wieder einrücken und die Straße freigegeben werden.



(min)