Bitte diesen "harten Typen" nicht nachmachen!

Ein Cocktail aus Bier, Cola, Schnaps und einem rohen Ei. Wie und was ein Chinese in seinen Videos isst und trinkt, ist zwar gruselig, aber auch faszinierend.

Zuerst eine kleine Warnung: Was der Mann unter dem Nutzernamen Pzpz6666666 auf der chinesischen Videoplattform Kuaishou.com treibt, sollten Sie auf keinen Fall nachmachen. Denn sein Verhalten ist nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern teilweise auch gefährlich. Doch seine Videos sind so absurd, dass man fast nicht wegsehen kann.Beispielsweise wie der Chinese einen Cocktail zubereitet. Zuerst leert er Bier aus einer Flasche in ein Glas und stürzt das restliche Bier hinunter. Anschließend folgt noch mehr Bier, Schnaps, ein rohes Ei. Nebenbei zündet er sich mit seinem in Alkohol getauchten Finger eine Zigarette an und leert noch Cola ins Glas, bevor er das alles in wenigen Sekunden trinkt.Der Herr aus China ist zwar schon länger mit solchen Videos präsent, sorgt jedoch immer wieder für Reaktionen im Netz. So schreibt Twitter-Nutzer Kenjac: "Das ist der härteste Typ, den ich je gesehen habe." Ein anderer Nutzer schreibt, dass er niemanden fürchte, "aber diese ... Sache. Sie macht mir Angst."In Kommentaren auf einem Youtube-Video wird der Mann sogar mit Bösewichten aus Filmen verglichen. "Dieser Typ könnte Thanos besiegen", (Bösewicht aus dem Marvel-Universum) so Brodie Yake. Aber auch Bewunderung findet in den Youtube-Kommentaren Platz: "Dieser Typ ist der Coolste, den ich je gesehen habe", so ein Eintrag.In jedem Fall sind die Aktionen sowohl in der Art und Weise als auch in der Menge nicht nachahmenswert!(red)