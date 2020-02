Fahndung! Steirische Polizei sucht Whisky-Dieb

Die Polizei fahndet nach zwei Ladendiebstählen in den Bezirken Weiz und Südoststeiermark nach einem unbekannten Täter.

Hochpreisiger Whisky als Diebesgut

Ein unbekannter Mann stahl am 16. Jänner 2020 aus einem Lebensmittelgeschäft in Studenzen (Bezirk Südoststeiermark) hochpreisigen Whisky sowie diverse Kosmetikartikel.Derselbe Täter stahl am 1. Februar 2020 aus einem Lebensmittelgeschäft in Gleisdorf (Bezirk Weiz) ebenfalls hochpreisigen Whisky sowie diverse Lebensmittel. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.Dabei wurde der unbekannte Mann von der Überwachungskamera aufgenommen (siehe Galerie).