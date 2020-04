Bitte warten! Bundesliga Re-Start wird verschoben

In Deutschland herrscht weiterhin Rätselraten: Wann geht die Bundesliga wieder los? Am kommenden Mittwoch soll eine endgültige Entscheidung fallen. Eines ist klar: Der 9. Mai kommt zu früh.

Das geplante Re-Start-Datum am 9. Mai wird nicht halten, erst am Mittwoch wird es zu einer endgültigen Entscheidung der Regierung in Zusammenarbeit mit der Bundesliga kommen.Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Situation für Chefsache erklärt. Am Mittwoch gäbe es "sehr klare Entscheidungen" für den Sport in der Coronakrise.Der neue Start-Termin soll nun der 16. Mai sein, an diesem Tag hätte eigentlich der Meisterteller überreicht werden sollen.Laut Politik wird sich die Bundesliga auch mit Geisterspielen bis mindestens Ende August anfreunden müssen.