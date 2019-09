BMW-Coupe auf Steinen aufgepackelt: Räder weg

Bild: BMW Österreich (Symbolfoto)

Schockmoment für den Besitzer eines BMW 4er-Coupes im Bezirk Bruck: Reifen und Felgen sind weg.

Mega-Ärger für einen 25-Jährigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha: Als er in der Früh zu seinem schönen BMW-Coupe ging, konnte er es kaum fassen. Der Wagen war aufgepackelt worden, stand auf Ziegelsteinen bzw. am Randstein.



Die Kompletträder (vier teure Felgen und Reifen) sind weg, der junge Besitzer konnte nur noch Anzeige bei der Polizei erstatten. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.