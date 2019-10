BMW kracht in Meidling mit VW zusammen

Am Dienstagmorgen kam es in Wien-Meidling zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein schwarzer BMW mit einem weißen VW.

Crash am Dienstagmorgen in Wien-Meidling: Auf der Kreuzung Eichenstraße Ecke Längenfeldgasse krachte gegen 8.10 Uhr ein schwarzer 1er BMW mit einem weißen VW Up zusammen.Bei dem Unfall wurden ein 32-jähriger Mann, eine 31-jährige Frau und ein 5-jähriges Kind verletzt. Alle drei waren Insassen eines Pkws und trugen Prellungen davon. Sie wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.Durch die Wucht des Aufpralls blieb der kleine Volkswagen am Gehsteig stehen. Der BMW hingegen kam mitten auf der Kreuzung zum Stillstand. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte aus und stellte die kaputten Fahrzeuge mittels Transportrollern verkehrssicher ab.