Bodypacker mit 47 Packerl Kokain im Körper erwischt

Mit einem halben Kilo Kokain im Körper wurde ein Brasilianer (36) ertappt. Jetzt wurden er und sein Komplize (60) vor Gericht in Korneuburg zu je zwei Jahren Haft verurteilt.

Bis hierhin lief alles glatt: Ein 36-jähriger Brasilianer war von seinem Heimatland über Lissabon zum Flughafen Wien-Schwechat gekommen. In seinem Körper: Fein in 47 Behältnissen abgepacktes Kokain.Doch eine Schleuse wurde dem 36-Jährigen zum Verhängnis, bei einer Kontrolle wurde der Bodypacker mit dem halben Kilo Koks im Körper ertappt. Im Zuge von Ermittlungen konnte auch sein Komplize – ein 60-jähriger in Kenia geborener und Schweizer Staatsbürger – ausgeforscht werden. Der 60-Jährige hätte den Brasilianer laut Anklage vom Airport abholen und das Suchtgift in einem Hotel übernehmen sollen.Während sich der Brasilianer geständig zeigte und am Mittwoch beim Prozess am Gericht Korneuburg rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde, leugnete sein Komplize eine Beteiligung am Drogen-Coup. Dennoch: Auch er wurde (nicht rechtskräftig) zu zwei Jahren Haft verurteilt.