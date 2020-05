Böhmermann disst YouTuber und kassiert heftigen Shitstorm

Der Fernsehmoderator sorgt üblicherweise dafür, dass er andere Personen in die Bredouille bringt. Nun wurde er selbst zur Zielscheibe.

Wenn Jan Böhmermann austeilt, dann kann sich sein Opfer meistens warm anziehen. Paradebeispiel war beispielsweise die "Neo Magazin Royale"-Folge mit dem Titel "Verafake". Da entlarvte er die Sendung "Schwiegertochter gesucht" als Sendung, die gezielt nach Kandidaten sucht, die sich vor der Kamera zum Affen machen – ohne es zu wissen.Jetzt hat sich Böhmermann aber offenbar mit dem Falschen angelegt: Montana Black. Der YouTuber hat über zwei Millionen Follower auf Instagram und sorgt immer wieder mit seinen eher unüberlegten Aussagen für Schlagzeilen. So verglich er zuletzt Frauen mit Hunden.Nun unterstellte Böhmermann dem YouTuber in seinem Podcast "Fest und Flauschig" eine rechte Gesinnung. Mehr noch: Die Fans von Montana Black seien Neonazis. Darauf reagierte der Sportwagen-Fan umgehend auf seinem Instagram-Account und schrieb: "Es gibt eine Grenze zwischen Beleidigung und Satire". Außerdem sei ihm Kritik ihm gegenüber egal. Aber dass man seiner Community unterstelle Neonazis zu sein, würde jegliche Grenzen sprengen.In einem kurzen Clip meinte Montana Black dann noch: "Ich fordere niemanden auf zu beleidigen, das ist ganz klar. Aber wenn ihr das scheiße findet, was da gesagt wird, könnt ihr den Leuten gerne eure Meinung sagen." Seinen Fans erklärte er auch, dass Böhmermanns Kollege, Olli Schulz, nichts mit der Sache zu tun habe. Im gemeinsamen Podcast bezeichnete er Montana Black zwar als "Assi", damit habe er aber nicht unrecht, so der YouTuber.Damit wurde der ZDF-Moderator aber quasi zur alleinigen Zielscheibe für seine Fans. Und die gehen alles andere als zimperlich mit ihm um. Auf seinem letzten Foto, auf dem er sich selbst zitiert, geht es den Usern nur um eines: Die Aussage gegen Montana Black. Knapp 9.000 (!) Kommentare richten sich gegen Böhmermann. Die Fans rechtfertigen sich zudem, dass sie keine Nazis seien und verlangen eine Entschuldigung. Böhmermann äußerte sich bislang noch nicht dazu.