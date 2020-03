Boris Johnson will heiraten und wird Vater

An der Downing Street gibt es Nachwuchs: Das teilen Premier Johnson und seine Partnerin Carrie Symonds mit.

Der britische Premierminister Boris Johnson und seine Partnerin Carrie Symonds haben sich verlobt. Gemeinsam erwarten sie Nachwuchs. Das teilte das Paar am Samstag mit."Der Premierminister und Frau Symonds freuen sich sehr, ihre Verlobung bekannt zu geben und dass sie im Frühsommer ein Baby erwarten", zitierten mehrere Zeitungen einen Sprecher des Paares.Der 55 Jahre alte Johnson ist zweimal geschieden und wohnt seit der Regierungsübernahme im Juli mit der 31-jährigen ehemaligen Medienberaterin der Konservativen Partei im Amtssitz in der Londoner Downing Street.Johnson trennte sich 2018 von Marina Wheeler. Mit ihr hat er vier Kinder. Während seiner Ehe waren ihm mehrere Affären nachgesagt worden.Zum letzten Mal Nachwuchs im Regierungssitz in der Downing Street gab es im Jahr 2000. Damals bekamen Tony Blair und seine Frau Cherie ein Baby. (sda)