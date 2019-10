Box-Champ Wesner: Ring frei zur Tanz-Karriere!

Box-WM-Titel, Dancing-Stars-Finalistin – doch Nicole Wesner hat Lust auf mehr. Konkret: auf den Start der Tanz-Karriere!

"Ich gebe am 13. Dezember mein Turnier-Debüt", verrät Wesner "Heute". Sie tritt mit Partner Danilo Campisi (TSK Schwarz-Weiss) beim Turnier "Amazing Vienna" im Grand Hotel und in der Hofburg in der Kategorie "ProAm" an. "Das heißt in unserem Fall: Ein Profi tanzt mit einer Schülerin." Damit ist Wesner die erste Teilnehmerin in der zwölfjährigen Dancing-Stars-Historie, die nach der ORF-Show Tanzen als Leistungssport betreibt.Und die Box-Karriere? "Der nächste Titelfight ist schon geplant, er steigt im Frühjahr. Bis November muss ich meine verletzte Hand schonen." Hintergrund: Wesner erlitt bei ihrem letzten Titelkampf vergangenen Juli einen Bruch der rechten Mittelhand, siegte trotzdem und wurde danach operiert.Wird Wesner der erste Box-Champ, der auch einen Tanz-Titel holt? "Das ist noch weit weg. Mal sehen, wie mein Turnier-Debüt läuft."