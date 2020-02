Boxer Fury nennt seinen Gegner eine "Schlampe"

Am kommenden Sonntag steigt der Box-Kracher zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury. Einen heftigen verbalen Schlagabtausch gab es schon vor dem Fight.

Wilder und Fury kämpfen am kommenden Sonntag in Las Vegas um den WM-Gürtel der WBC im Schwergewicht. Den nennt momentan Wilder sein Eigen, der das seinen Rivalen auch wissen lässt."Als ich dich gefunden habe, warst du mit Kokain beschäftig", tönt der US-Profi bei einem Medientermin. "Also erzähl mir nie, dass du mich auf diese Bühne gebracht hast. Ich habe dich zum Big-Time-Boxen gebracht. Diese große Niederlage im letzten Kampf ist seit 14 Monaten in deinem Kopf."Fury lässt das nicht auf sich sitzen und meint, dass er seinen Gegner "jetzt auf dieser Bühne umwerfen" würde. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, wie es auch auf dem Video zu sehen ist. Auch Ausdrücke wie "Schlampe" oder "Pu**y" fallen, manche sind sogar noch weiter unter der Gürtellinie.Ob sich die Boxer im Ring einen ebenso harten Schlagabtausch liefern können wie vor dem Fight, bleibt abzuwarten.