13.04.2020 13:52 Brennende Zigarette: Mann stirbt in Döbling

Die Polizei schildert den Einsatz in Döbling. (Video3)

Am Ostersonntag brannte es in einem Einfamlienhaus in Wien-Döbling. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr die Leiche des Hausbesitzers bergen.