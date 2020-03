29.03.2020 11:48 Bresnik: "Kein Politiker löst auch nur ein Problem"

Tennis-Coach Günter Bresnik Bild: GEPA-pictures.com

Tennis-Trainer Günter Bresnik stellt in der Corona-Krise Österreichs Politiker, das ganze System und die Intelligenz seiner Landsleute (zumindest was Geld betrifft) schwer in Frage.