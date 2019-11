570-Euro-Rechnung für 3 Minuten Parken am Airport

Als Mike Breslin die Kreditkartenabrechnung sah, traf ihn der Schock: Für drei Minuten Aufenthalt am Flughafen-Parkplatz sollte er ein kleines Vermögen zahlen.

Eigentlich hatte Mike Breslin nur kurz seinen Sohn am Bristol Airport abgesetzt, damit dieser rechtzeitig seinen Flug nach Berlin erwischen konnte. Dazu parkte der Brite sein Fahrzeug am kostenpflichtigen Flughafen-Parkplatz – für volle drei Minuten. Bei der Ausfahrt gab er am Automaten seine Kreditkarten-Daten an und kurvte in dem Glauben davon, nur wenige Pfund bezahlt zu haben. Kontrolliert hatte er dies nicht.Das böse Erwachen folgte zwei Wochen später, als sich die Kreditkartengesellschaft wegen einer verdächtigen Abbuchung meldete. Die Parkplatz-Betreiber hatten seinen kurzen Aufenthalt mit satten 490 Pfund (etwa 570 Euro) in Rechnung gestellt.Sofort ging der Familienvater dem vermeintlichen Wucher auf den Grund und verlangte beim Flughafen nach Antworten. Ein Sprecher erklärte daraufhin, wie es dazu kommen konnte.Breslin hatte nämlich auch zwei Wochen vorher Familienmitglieder am selben Parkplatz abgesetzt. Weil eine Schranke aber nicht funktionierte, wurden mehrere Autofahrer von einem Angestellten daran vorbeigelotst.Dadurch wurde die automatische Kennzeichen-Erkennung umgangen und die Ausfahrt nicht registriert. Beim nächsten Mal wurden dem Briten deshalb versehentlich die Parkgebühr für die vollen zwei Wochen verrechnet."Wir stehen in direktem Kontakt und eine Rückerstattung der Parkgebühr wurde in die Wege geleitet. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeit", wird ein Sprecher vom "Mirror" zitiert.