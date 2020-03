Britney Spears tönt: 100 Meter in unter 6 Sekunden

Popsängerin Britney Spears hat bei ihren Fans für Verwunderung und großes Gelächter gesorgt. Die US-Amerikanerin behauptet nämlich, den Sprint-Weltrekord regelrecht pulverisiert zu haben.

Usain Bolt gilt als der größte Sprinter aller Zeiten. Der 100-Meter-Weltrekord des Jamaikaners aus dem Jahr 2009 liegt weiterhin bei 9,58 Sekunden.Doch wenn es nach Spears geht, muss die Geschichte der Leichtathletik völlig umgeschrieben werden. Denn wer ist schon Bolt, wenn Spears sprintet.Die 38-Jährige erklärte in einem Instagram-Posting, die 100 Meter in 5,97 (!) Sekunden gelaufen zu sein. Das ist vier Sekunden schneller als Bolt bei seinem historischen Weltrekord war."Ich habe meine erste 5 gelaufen. Der Schlüssel ist, die Angst vor der Übertreibung gleich zu überwinden. Normalerweise laufe ich 6 oder sieben. Mein erster Versuch war eine 9, jetzt hab ich es geschafft", so die Pop-Sängerin.Der Spott ihrer Follower ließ nicht lange auf sich warten. Einige kommentierten, wie lang die Strecke denn in Wirklichkeit gewesen sei. Mittlerweile ist das Posting bereits wieder gelöscht. Vielleicht muss Spears noch einmal nachmessen...