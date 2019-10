Bröckelnde Fassade in Wien: Bereich abgesperrt

Die Feuerwehr musste am Donnerstagvormittag in Wien einen Teilbereich eines Bürgersteigs absperren, um Passanten vor der bröckelnden Fassade zu bewahren.

Am Donnerstag gegen 07.20 Uhr musste am Rilkeplatz in Wien-Wieden ein Teilbereich des Gehsteigs abgesperrt werden. Zuvor waren einige Teile der Fassade abgebröckelt und auf den Bürgersteig gefallen. Die Feuerwehr kontrollierte mittels Drehleiter, ob sich noch weitere Teile lösen könnten.