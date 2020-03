Frisches Brot in Isolation? So geht's garantiert

Mit einem einfachen Rezept zauberst du aus lange haltbaren Zutaten einen frischen Laib Brot!

In Zeiten der Corona-Krise sollte man den Aufenthalt in der Öffentlichkeit so gut es geht vermeiden – und den Gang zum Supermarkt so selten wie möglich antreten, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu minimieren.Wer trotz sozialer Isolation nicht auf frisches Gebäck verzichten will, dem kann allerdings geholfen werden. Im Video oben zeigen wir, wie mit einfachen Zutaten ein g'schmackiges Weißbrot hergestellt wird. Das ist nicht nur nahrhaft, sondern stärkt auch die Moral, bis man morgens wieder mit gutem Gewissen zum Bäcker gehen kann.