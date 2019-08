Horror-Rot bei erstem Hasenhüttl-Sieg

Der erste Sieg von Trainer-Legionär Ralph Hasenhüttl war überschattet von einer Horror-Grätsche. Beim 2:0 gegen Brighton flog Florin Andone mit Rot vom Platz. Während Southampton jubelt, leistete sich Manchester United einen Patzer.

Southampton gelang dank Moussa Djenepo (55.) und Nathan Redmond (91.) ein 2:0-Erfolg in Brighton. Die Hausherren waren seit der 30. Minute nach dem Horror-Foul von Andone nur mehr zehn Mann am Platz. Bei der Hasenhüttl-Elf spielte erstmals ÖFB-Legionär Kevin Danso von Beginn an.Manchester United verbockte das Heimspiel gegen Crystal Palace, in der Nachspielzeit fingen sich die Red Devils noch das 1:2 ein, Tormann De Gea leistete sich beim Abschluss von Van Aanholt einen schweren Patzer.(pip)