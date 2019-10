Bub (2) von Auto erfasst: Via Helikopter ins Spital

Äußerst unglücklicher Unfall in Theresienfeld: Ein 42-Jähriger erwischte beim Ausparken seinen Neffen (2), der hinter das Auto gelaufen war.

Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land wollte am Freitag zu Mittag in Theresienfeld sein Auto ausparken. Während der Lenker vom Parkplatz rückwärts fuhr, dürfte sein 2-jähriger Neffe unbemerkt vom Haus in Richtung Straße und hinter das Fahrzeug gelaufen sein.Das Kind wurde vom Auto erfasst und kam hinter dem Fahrzeug zum Liegen. Der 2-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das SMZ Ost nach Wien geflogen.