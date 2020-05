Bub (20 Monate) griff in Motor, 2 Finger abgetrennt

Auf einem Bauernhof in Vorchdorf geriet ein 20 Monate alter Bub mit einer Hand in den Motor eines Traktors, trennte sich dabei zwei Finger ab.

20-minütiger Flug nach Linz

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf dem elterlichen Bauernhof in Vorchdorf (Bez. Gmunden). Während sein Opa (61) am Traktor herum schraubte, spielte der kleine Josef (20 Monate) nebenbei.In einem unbeaufsichtigten Moment passierte dann das Drama. Der Bub griff in den freiliegenden Keilriemen des Traktormotors. Das Kind trennte sich dabei einen Teil des Mittel- sowie das oberste Glied des Zeigefingers der linken Hand ab.Sofort alarmierte der geschockte Großvater die Rettungskräfte. Nur wenige Minuten später landete auch schon das Team des Rettungshubschraubers Martin 3 neben dem Bauernhof."Der Bub war ansprechbar und während des gesamten Fluges sehr tapfer. Seine Mama flog mit uns mit", so einer der Helfer im-Gespräch.Nach einem rund 20-minütigen Flug landete der Helikopter im Keplerklinikum in Linz.Ein Team von mehrere Experten kümmerte sich um den Buben und versuchte die Finger wieder anzunähen.