Bub (7) bewirbt sich jetzt schon bei der Feuerwehr

Einmal Feuerwehrmann werden – für viele Buben ein Traum. Der siebenjährigen Elias mag allerdings nicht warten, bis er groß ist.

"Ihr macht echt coole Sachen"

Der siebenjährige Elias aus Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm möchte unbedingt Feuerwehrmann werden. Deshalb hat er kurzerhand eine Bewerbung an die Berufsfeuerwehr in München geschickt.Der Bub schrieb: "Lieber Herr Kommandant, ich heiße Elias und bin sieben Jahre alt. Wenn ich groß bin, möchte ich Feuerwehrmann werden und bei der Berufsfeuerwehr München arbeiten. Ihr macht echt coole Sachen. Ich möchte mich heute schon um eine Stelle bewerben. Liebe Grüße, Elias"Die Berufsfeuerwehr München veröffentlichte seine Bewerbung in den sozialen Netzwerken. "Lieber Elias, wir haben uns sehr über Deine Bewerbung gefreut." Leider brauche man neben einer abgeschlossenen Ausbildung auch eine Mindestkörpergröße von 165 cm. "Wir hoffen natürlich sehr, dass Du Deinen Kindheitstraum in ein paar Jahren wahr werden lässt. So, wie wir das auch getan haben."