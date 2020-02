Bub aus Fenster gestürzt – "Zustand kritisch"

In Wien ist ein Bub aus einem Fenster gestürzt. Sein Zustand ist kritisch. Die Hintergründe zu dem Vorfall sind noch Gegenstand von Ermittlungen.

In Wien-Ottakring hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Bub ist aus einem Fenster gestürzt. Der Unfall ereignete sich Ecke Possingergasse - Gablenzgasse. Der Bub, sein Alter konnte von Corina Had, der Pressesprecherin der Wiener Berufsrettung, im Gespräch mit "Heute" nicht angegeben werden, dürfte auf dem Beton aufgeschlagen sein. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.Das Kleinkind erlitt schwere Kopfverletzungen und weitere multiple Verletzungen. Auf die Frage, ob sich der Bub in Lebensgefahr befinde, antwortete Had: "Sein Zustand ist kritisch". Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.