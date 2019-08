Raser verprügeln Lenker, weil er im Weg war

Ein 38-Jähriger wurde von zwei Rasern angegriffen, die sich ein illegales Autorennen lieferten. Bild: Kein Anbieter/imago stock & people (Symbolbild)

Ein Autofahrer wurde in Deutschland von zwei Rasern attackiert, nachdem er ungewollt in ein illegales Rennen der beiden verwickelt worden war.

Unfassbare Szenen spielten sich am Dienstagnachmittag im deutschen Buchloe (Bayern) ab.



Vier Autofahrer aus der Schweiz lieferten sich auf der A96 Richtung Lindau bei Buchloe im Landkreis Ostallgäu ein illegales Autorennen.



Dabei überholten die Raser die anderen Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn teilweise von der rechten Seite und führten gefährliche Manöver durch.



Raser verfolgt Autofahrer



Ein 38-jährige Pkw-Lenker aus dem Ostallgäu wurde ungewollt in das Autorennen verwickelt und störte die Schweizer offenbar bei ihrer Raserei.



Wie die Polizei berichtet, fuhren sie dem Lenker zunächst dicht auf und zwangen ihn so, zur Seite zu fahren. Als der 38-Jährige schließlich die Autobahn verließ, folgte ihm einer der Raser.



Der "Bleifuß" überholte den Deutschen und bremste ihn auf der Bundesstraße B12 aus. Anschließend stiegen der Lenker und sein Beifahrer aus und schlugen ohne Vorwarnung auf ihr Opfer ein.



Schlägerei gefilmt



Ein Zeuge filmte die Schlägerei mit seinem Smartphone und übergab das Video umgehend der Polizei, berichtet die "Abendzeitung München".



In der Aufnahme ist zu sehen, wie die zwei Männer auf den 38-Jährigen einschlagen und eintreten. Danach stiegen die Angreifer wieder in ihr Auto und rasten davon.



Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und ist nun auf der Suche nach dem flüchtigen Auto. (wil)