Bügelbrett-Home-Office wird zum Internet-Hit

Ex-Minister Alois Stöger sorgt mit einem Foto aus seinem Home Office für Lacher im Internet. In "Heute" erklärt er, wie es zu dem Schnappschuss kam.

Kein ordentlicher Platz fürs Home Office? Ein Tisch, der zu niedrig ist? Dieses Problem hat Ex-Minister Alois Stöger daheim in Ottensheim bei Linz schnell ausgebügelt.Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Nationalratsabgeordnete stellte sich kurzerhand ein Bügelbrett auf. Höhenverstellbar. Viel Platz. Praktisch!Ein Foto davon stellte er auf Facebook. Und wurde damit zum Internet-Hit. Hunderte Likes, bewundernde Kommentare in den Postings."Schaut gut aus", "Du bist der Hammer", so nur ein paar der Kommentare.Im Telefonat mit "Heute" erzählt Stöger, wie es zu dem Foto kam: Es würden eben mehrere in der Familie im Home Office arbeiten, darum ist der Schreibtisch nicht immer frei.Und da er als Ex-Sozial- und Gesundheitsminister Wert auf Ergonomie lege, sei das höhenverstellbare Bügelbrett einfach praktisch.Das Foto, das seine Tochter gemacht hat, zeigt zudem eines: Am Bügelbrett als Home Office hat auch alles Platz, was man braucht. Neben Laptop und Tablet noch ein Block und ein Wasserglas.Natürlich hat das Foto auch einen ernsten Hintergrund. Stöger, der Bezirkschef der SPÖ Urfahr-Umgebung ist, arbeitet derzeit wie viele Österreicher vor allem via Videokonferenzen.Wie sieht er die Corona-Krise? "Es gibt viel Verunsicherung", so Stöger. Er kritisiert, dass es von der Regierung kein Kündigungsverbot gab, so hätte man viele Arbeitslose verhindern können. Er vermisst eine klare Linie, etwa in der Bildungspolitik. Und: "Es gibt viel Show".