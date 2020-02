Bullen-Abfuhr: "Stimmung wie beim Weltuntergang"

Nach der starken Champions-League-Gruppenphase ist Red Bull Salzburg in der Europa League angetreten, um den Titel zu holen. Doch nach der 1:4-Abfuhr von Frankfurt stehen die Bullen vor einem Scherbenhaufen.

Schlimmer hätte der Bullen-Start in Frühjahr nicht verlaufen können. Mit der 2:3-Pleite gegen den LASK Platz eins in der Liga abgegeben, nach der 1:4-Abfuhr gegen Adi Hütters Eintracht vor dem Europa-League-Aus.Da fand nicht nur Coach Jesse Marsch starke Worte in Richtung seiner Bullen, die auch in Frankfurt defensiv inferior agierten. "Wie wir derzeit als Mannschaft auftreten, sind wir nicht unbedingt tauglich, dass wir in dem Bewerb weiterkommen", schüttelte auch Sportdirektor Christoph Freund beiden Kopf.Neuerlich leistete sich die Bullen-Abwehr katastrophale Aussetzer, lud den deutschen Mittelständler zu Gegentreffern förmlich ein. Egal ob Dreier- oder Viererkette, die Abstimmung passte nicht. Auch weil die Unterstützung aus dem Mittelfeld fehlte. Auch im Herbst hatte es bereits Defensiv-Schwächen gegeben. Die hatte aber Wunderstürmer Erling Haaland noch mit Toren kaschiert.Dabei war den Bullen klar, was auf sie zukommt. Dass die Hütter-Kicker im schnellen Umschaltspiel agieren werden. "Wir haben es ja gewusst. Dann ist es schon ärgerlich und bedenklich, wenn wir es vorher ansprechen, warum wir es nicht auf dem Platz umsetzen. Unser Auftritt war enttäuschend, mutlos, ohne Überzeugung, nicht typisch wie Salzburg eigentlich auftritt."Den Frust in der Bullen-Kabine fasste Keeper Cican Stankovic in derzusammen. Der ÖFB-Teamkeeper hatte gleich vier Mal hinter sich greifen müssen. "Die Stimmung war wie beim Weltuntergang."Nach der katastrophal vergeigten Woche kommt für Salzburg nun die "Woche der Wahrheit". Am Sonntag geht es zum Krisen-Gipfel bei der Wiener Austria. Und am Donnerstag haben die Bullen im Rückspiel die Chance, die Pleite auszumerzen. Ein 3:0 reicht zum Aufstieg. Doch das ist weiter weg als Frankfurt von Salzburg...