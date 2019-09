Bullen im Rausch: "Hätten noch öfter treffen können"

Red Bull Salzburg ist mit einem unglaublichen 6:2 gegen den KRC Genk in die Champions League gestartet. Bei den Bullen herrscht absolute Euphorie, auch Trainer Jesse Marsch und seine Spieler waren begeistert. Die Reaktionen aus der Bullen-Arena!

"Es ist wie im Traum. Ich bin extrem glücklich für die Stadt und den Verein. Mit dieser Truppe haben wir alle Möglichkeiten. Jeder Spieler ist immer bereit für Top-Leistungen, dass die ganze Mannschaft immer Einsatz zeigt, das ist mir so wichtig. Wir können noch besser spielen, es war kein perfektes Spiel.""Ich habe drei Tore gemacht, wir sind gut in die Champions League gestartet. Wenn das Stadion jubelt, ist es einfach das beste Gefühl der Welt. Wir haben einfach da weitergemacht, was wir schon die ganze Saison machen.""Gott sei Dank ist das Spiel aus, es ist dann nichts mehr gegangen, ich hatte glaube ich vier Krämpfe. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Schon von Anfang an, vorher schon in der Kabine. Der ganze Tag war unheimlich emotional. Wir wollten Power-Fußball spielen, aber dass es so genial wird, hätten wir auch nicht geglaubt. Wir hätten noch ein paar Tore machen können. Das wird so nicht jedes Spiel passieren, aber jetzt genießen wir das Momentum.""Das war ein unglaublicher Abend, der Zusammenhalt in der Mannschaft ist einfach genial. Wir werden das jetzt einfach genießen."