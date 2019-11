Bundesliga-Bilanz: Austria sitzt auf Schuldenberg

Die Bundesliga hat am Freitagnachmittag die Bilanzzahlen aller Bundesligisten für die Saison 2018/19 veröffentlicht. Red Bull Salzburg ist auch hier mit einem Rekord-Umsatz und -Gewinn Tabellenführer. Die Austria überrascht mit einem hohen Fremdkapital.

Hohes Austria-Fremdkapital

Umsatz (in Millionen)

Gewinn

Personalkosten

Die Bullen erwirtschafteten in der abgelaufenen Bundesliga-Saison einen Umsatz von 119 Millionen Euro. dabei blieb ein Gewinn von 23,7 Millionen Euro übrig. Dadurch stieg das Eigenkapital der Bullen auf 44 Millionen Euro.Auch Rapid erwirtschaftete mit 50,7 Millionen Euro einen grün-weißen Rekord-Umsatz. Der Gewinn fiel mit 180.000 Euro mickrig aus.Im Gegensatz zum Stadtrivalen. Die eigentlich finanziell angeschlagene Austria erwirtschaftete in der abgelaufenen Saison einen Umsatz von 38,8 Millionen Euro. Damit bleibt ein beachtlicher Gewinn von 2,3 Millionen Euro übrig. Auffällig hoch ist nach Investitionen in die Infrastruktur das violette Fremdkapital: 76,2 Millionen Euro haben die Veilchen als Schulden, Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Die Wiener wollen ihren Geschäftsbericht in den nächsten Tagen veröffentlichen. Im Vergleich dazu: Bei Rapid beträgt das Fremdkapital 45,1 Millionen Euro.Drei Bundesligisten haben in der abgelaufenen Saison rote Zahlen geschrieben. Die Admira schrieb bei einem Umsatz von 6,7 Millionen Euro ein Minus von 389.000 Euro. Ebenso in den Roten Zahlen ist Wolfsberg (-141.000 Euro) und Mattersburg (-44.000 Euro).Auch bei den Personalkosten ist Salzburg der Spitzenreiter, gab 51,7 Millionen Euro aus. Gefolgt von Rapid (22,3 Millionen Euro) und der Austria (14,6 Millionen Euro) sowie Sturm Graz (10,8 Millionen Euro). Vizemeister LASK kam bei einem Umsatz von 15,3 Millionen Euro mit Personalausgaben von 7,7 Millionen Euro aus.1. Salzburg 119,02. Sturm Graz 18,93. Rapid 50,74. LASK 15,35. Admira 6,76. Mattersburg 11,37. Austria 38,88. Altach 7,49. Wolfsberg 8,310. spusu St. Pölten 8,411. Wacker Innsbruck 9,212. Hartberg 4,31. Salzburg 23,7 Millionen Euro2. Sturm Graz 89.000 Euro3. Rapid 180.000 Euro4. LASK 1.3 Millionen Euro5. Admira -389.000 Euro6. Mattersburg -44.000 Euro7. Austria 2,3 Millionen Euro8. Altach 28.000 Euro9. Wolfsberg -141.000 Euro10. spusu St. Pölten 19.000 Euro11. Wacker Innsbruck -489.000 Euro12. Hartberg 71.000 Euro1. Salzburg 51,8 Millionen Euro2. Sturm Graz 10,8 Millionen Euro3. Rapid 22,3 Millionen Euro4. LASK 7,7 Millionen Euro5. Admira 4,6 Millionen Euro6. Mattersburg 7,5 Millionen Euro7. Austria 14,6 Millionen Euro8. Altach 4,7 Millionen Euro9. Wolfsberg 4,7 Millionen Euro10. spusu St. Pölten 5,3 Millionen Euro11. Wacker Innsbruck 4,6 Millionen Euro12. Hartberg 2,7 Millionen Euro