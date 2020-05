Bundesliga-Fußball soll wieder im ORF laufen

Nimmt die heimische Bundesliga wieder ihren Spielbetrieb auf, könnten einzelne Partien auch im Free-TV zu sehen sein. Die Verhandlungen zwischen "Sky" und "ORF" laufen.

34 Millionen Euro zahlt "Sky" für die exklusiven Rechte an der heimischen Bundesliga. Wie der "Kurier" berichtet, will der "ORF" für den Fall, dass der Ball nach der Corona-Zwangspause wieder rollt, dem Pay-TV-Sender einen Teil dieser Rechte abkaufen. Heißt: Fans können die Spiele dann auch wieder im Free-TV mitverfolgen.Konkret will der "ORF" die Rechte für zehn Live-Spiele erwerben, was bedeutet, das man ein Spiel pro Runde übertragen dürfte. Auswählen will der öffentlich-rechtliche Sender diese Partien selbst.Laut "Kurier" sollen sich die Verhandlungen bereits "auf der Zielgeraden" befinden. Doch so weit will ORF-Sportchef Hans Peter Trost noch nicht gehen. "Wir sind in Gesprächen", bestätigt er. "Weit fortgeschritten wäre für mich aber erst, wenn ich schon Vertragsentwürfe hätte." Und das Okay von Gesundheitsminister Rudolf Anschober zur Fortsetzung der Liga steht ebenfalls noch aus...