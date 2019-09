Bundesliga im ORF ist jedem Dritten egal

Sebastian Kurz will die Bundesliga wieder komplett im ORF sehen. Wir haben nachgefragt: Wollen das auch die Österreicher?

In der großen "Heute"/ATV/profil-Umfrage haben wir die Wahlversprechen der Parteien unter die Lupe genommen. Wie beliebt sind die Vorschläge wirklich? Wir wollten unter anderem wissen, ob die Österreicherinnen und Österreicher gerne wieder die Fußball-Bundesliga im ORF sehen würden.Die ehemaligen Koalitionspartner Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) forderten das in der Vergangenheit, die ÖVP hielt daran auch nach dem Misstrauensvotum fest.Kurz wurde damals zitiert: "Die Liste braucht eine Überarbeitung, damit wir in Zukunft wieder die wichtigsten Spiele der Fußball-Bundesliga frei sehen können." Präzisiert wurde das nicht weiter.Was denken die Wahlberechtigten? Nun, fast jedem Dritten scheint das egal zu sein. 30 Prozent machten "keine Angabe" oder sagten einfach "weiß nicht".Diejenigen, die die Idee "sehr gut"/"eher gut" fänden, summieren sich "nur" auf 46 Prozent. Keine Mehrheit.