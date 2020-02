Bundesliga verschiebt Bullen-Match auf Montag

Die Bundesliga hat sich entschieden! Die Partie zwischen dem SCR Altach und Red Bull Salzburg wird auf Montag verschoben. Weil die Bullen ihr Europa-League-Match gegen Frankfurt aufgrund von Orkanböen erst am Freitag spielen können, ist dieser Schritt notwendig.

Alle anderen Bundesliga-Spiele werden am Sonntag um 17:00 Uhr angepfiffen, nur das Spiel zwischen Altach und Salzburg wird auf Montag 19:00 Uhr verlegt.Weil das Spiel keinen Einfluss auf die Platzierung in der Meister- oder Qualirunde hat, muss nicht zwingend zeitgleich mit den Gegnern gespielt werden.Verantwortlich für die Verschiebung ist die Bundesliga-Bestimmung § 4.7: "Zwischen Pflichtspielen in nationalen und internationalen Bewerben müssen zwei spielfreie Tage liegen."Ebenso wird das Cup-Halbfinale zwischen dem LASK und Salzburg auf Donnerstag (20:45) verschoben. Das wiederum macht es notwendig, dass die Salzburg gegen Sturm und Mattersburg gegen LASK erst am Sonntag (8. März ab 14:30) gespielt werden.Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer erklärt: "Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie eng das Termin-Korsett im Fußball ist: Eine internationale Spielverlegung löst eine Kettenreaktion aus und bringt den heimischen Fußball in Termin-Not. Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die Verlegung von mehreren nationalen Spielen noch die fairste Lösung, um die sportliche Integrität in allen Bewerben zu garantieren. Dieser Weg ist ein starkes Zeichen der Solidarität und ich bedanke mich bei allen Beteiligten für diesen Schulterschluss."