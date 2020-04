21.04.2020 21:17 Bundesliga wartet noch ab, sperrt Journalisten aus

Am Montag startete mit dem LASK der erste Bundesligist ins Training, Rapid und Salzburg zogen am Dienstag nach. Am Freitag soll bei der Klub-Konferenz der Wiederbeginn der Liga beschlossen werden oder doch nicht? Eine Entscheidung ist allerdings gefallen: Die Medien dürfen nicht mehr zu den Trainings der Klubs.