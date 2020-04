Burger King kehrt zurück & du kannst gewinnen

"Heute" verlost 500x 5-Euro-Gutscheine zur Neueröffnung von Burger King am 25. April!

Die vielen hungrigen Fans von Burger King können nun endlich aufatmen, denn ab kommenden Samstag ist es wieder möglich in 28 Restaurants am Drive-in Whopper® & Co. köstliche Menüs zu bestellen oder sich von 13 Restaurants das Essen nach Hause liefern zu lassen!Jetzt mitmachen & mit ein wenig Glück gewinnen - fülle einfach das untenstehende Formular vollständig aus, klicke auf "Senden" und schon bist du bei der Verlosung dabei.