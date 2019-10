Capitals feiern Tor-Party beim "Heute"-Jubiläum

Gemeinsam mit den Vienna Capitals und Hauptsponsor spusu lud "Heute" zum Eishockey-Spektakel in die Erste Bank Arena. In Wien-Kagran wurde das 15-Jahre-Jubiläum unserer Zeitung mit einem 6:1-Schützenfest vor ausverkaufter Halle gefeiert.

Party am Eis und auf den Rängen

7022 Fans pilgerten in die Erste Bank Arena um gemeinsam mit "Heute" die große Eishockey-Party zu unserem 15. Geburtstag steigen zu lassen. Die spusu Vienna Capitals schossen die Innsbrucker Haie standesgemäß aus der Halle.Erstmals war die Hütte in dieser Saison bummvoll, die Stimmung großartig. Karten gab es nur bei uns zu gewinnen, die "Heute"-Leser und Freunde machten ordentlich Krach, trieben die Capitals zu Höchstleistungen an.Dabei begann das Spiel nicht nach Wunsch, Caleb Herbert schockte die Wiener mit dem 0:1 in der sechsten Minute nach einem Powerplay. Doch dann warfen die Gelb-Schwarzen die Tormaschine an.Sondre Olden (7.) und Riley Holzapfel (17.) drehten die Party im ersten Drittel um. Im zweiten Durchgang legten Patrick Peter (32.) und erneut Holzapfel das 4:1 drauf. Den 6:1-Endstand besorgten Mike Zalewski (44.) und Taylor Vause (50.) im Schlussdrittel.Die Capitals sicherten damit den zweiten Tabellenplatz, die Party ging auch nach Schlusspfiff noch lange weiter.