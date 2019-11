Casino-Affäre wird bald im Nationalrat diskutiert

Der Schriftzug am Firmengebäude der Novomatic Konzernzentrale in Gumpoldskirchen in Niederösterreich (oben) und das Logo der Casinos Austria in Wien (unten). Die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Hausdurchsuchungen wegen des Verdachts von Absprachen betreffend die Bestellung eines Casinos-Vorstandes durchgeführt.

Bild: picturedesk.com