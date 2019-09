CBD Öl: Geschenk der Natur oder eine Gefahr?

Das CBD Öl positioniert sich verstärkt als die Alternative zur Schulmedizin. Nach wie vor ranken sich jedoch Mythen und Irrtümer rund um das Trendprodukt, das aus der Hanfpflanze gewonnen wird.

Naturkosmetik, Lebensmittel aus biologischem Anbau und wiederentdeckte Naturheilmittel, die das körperliche Wohlbefinden fördern sollen, boomen. CBD Öl ist eines dieser typischen Trendprodukte, das viele Verbraucher mit Interesse beobachten und welches als Alternative zur Schulmedizin immer häufiger in die Hausapotheke aufgenommen wird."Legalize It", das Roots-Reggae-Album von Peter Tosh, steht für eine Zeit, in der alles rund um das Thema Cannabis in die gefährliche Drogenecke gestellt wurde. Das war 1976, eine Hochzeit der Hippie-Bewegung."Legalize it" ist mittlerweile eine weltweite Bewegung, die auch den gesundheitlichen Nutzen der Hanfpflanze ins Bewusstsein der Konsumenten gerückt hat. CBD Öl ist eine Substanz, die aus der Hanfpflanze gewonnen wird, sie steht hier für den Nutzen, den die Wirkstoffe des Cannabidiol bieten können.Zu oft werden immer noch Produkte der Hanfpflanze mit psychoaktiven Drogen in Zusammenhang gebracht. Wenn Sie CBD Öl verwenden, müssen Sie keine Effekte dieser Art befürchten. Als Nutzhanf gezüchtet, haben diese Substanzen höchstens einen THC-Gehalt von 0,2%.Diese Konzentration fällt nicht in den Bereich der Illegalität und eine psychoaktive Wirkung ist bei Verwendung von CBD Produkten nicht zu befürchten. Verbraucher können daher die natürlich hergestellten Öle ohne Furcht vor berauschender Wirkung einsetzen und sich über positiven Eigenschaften der Hanfpflanze freuen.Cannabidiol, welches imkonzentriert vorkommt, ist Mittelpunkt zahlreicher internationaler Studien mit positiven Ergebnissen. Als Pflanze, die von Natur aus mit Abwehrstoffen gegen Schädlinge ausgestattet ist, benötigt die Agrarwirtschaft beim Anbau keine Pestizide.Der Phytocannabinoid-Gehalt, das ist der Wirkstoff der schonend gezüchteten Pflanzen, steht im Mittelpunkt der Zucht- Bemühungen. Phytocannabinoid stimuliert die Botenstoffe im Gehirn - die Neurotransmitter aktivieren die Selbstheilung des Körpers. Angegriffene oder beschädigte Zellen werden repariert, mögliche Entzündungsherde im Körper können abheilen.Zahlreiche Berichte von Anwendern zeigen die umfangreichen Einsatzgebiete, in denen CBD Öl positive Wirkung zeigen kann. Berichtet wird von entspannenden Effekten bei Angstzuständen und Depressionen. Auch hartnäckige Hauterkrankungen besserten sich unter der Einnahme von Cannabidiol.Auf dem Gebiet der Onkologie, der Wissenschaft rund um Tumorerkrankungen, ist das CBD Öl mittlerweile ein wichtiges Thema in der modernen Medizin. Im Klinikum in Klagenfurt wird CBD bei bestimmten Tumorarten im Hirn unterstützend eingesetzt. Schmerzpatienten werden mit dem Wirkstoff erfolgreich behandelt.CBD Öl können Sie im Internet frei erwerben. Am besten bei hochwertigen und etablierten Anbietern. Mögliche Nebenwirkungen gibt es kaum. Ein Versuch mit Cannabidiol kann daher nicht schaden.