Celine Dion: "Mir gefiel 'My Heart Will Go On' nicht"

Der Ehemann von Celine Dion hatte sie überzeugen müssen, den "Titanic"-Song zu singen.

Mit dem "Titanic"-Song "My Heart Will Go On" wurde Celine Dion zum Weltstar. Doch fast hätte sie ihn nicht gesungen, wie sie in der TV-Show von Andy Cohen verriet: "Das Lied hat mich nicht angesprochen. Ich war wahrscheinlich sehr müde an dem Tag, sehr müde", erzählt sie in der Show von Andy Cohen.Ihr Ehemann René Angélil, der 2016 verstarb, hatte sie dennoch überreden können, den Song aufzunehmen: "Ich bin froh, dass er nicht auf mich gehört hat. Er sagte: 'Warte einen Moment'. Er sprach mit dem Songwriter und meinte: 'Lass uns eine Demo machen.'"Die kanadische Sängerin hatte das Lied bei der Aufnahme nur ein einziges Mal singen müssen: "Ich sang ihn einmal, sie hatten ein ganzes Orchester dafür aufgebaut. Ich musste es nicht nochmal aufnehmen. Die Demo ist also die eigentliche Aufnahme", verrät sie weiter."My Heart Will Go On" wurde 1998 mit dem Oscar aufgezeichnet, ein Jahr später gewann sie mit dem Song mehrere Grammy-Awards.