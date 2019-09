Chaos in Frankfurt: 30.000 Koffer gestrandet

Eine technische Panne hat den Flughafen in Frankfurt lahmgelegt. Tausende Reisende mussten ohne Gepäck wegfliegen.

Zusätzliche Nachtschicht

Großer Ärger am Frankfurter Flughafen: Weil eine rund 80 Kilometer lange Gepäckförderanlage wegen eines technischen Defekts für acht Stunden ausfiel, mussten Tausende Urlauber ohne ihre Koffer losfliegen.Mehr als 30.000 Gepäckstücke waren demnach am Samstag gestrandet und das genau zu Beginn der Herbstferien in Hessen."Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Gepäckstücke nachzusenden", sagte ein Sprecher des Flughafens. Am Montagabend sollte der Großteil wieder bei ihren Besitzern sein.Mitarbeiter des Flughafens haben sogar zusätzliche Nachtschichten eingelegt, um den Kofferstau zu bewältigen. Die genaue Ursache des Ausfalls werde ermittelt. "In der Regel ist die Maschine sehr zuverlässig."Hauptkunde Lufthansa ist extrem sauer: „Für die Passagiere wirkt es so, als wäre die Lufthansa für die Misere verantwortlich. Die Verantwortung liegt aber eindeutig bei der Fraport", so eine Sprecherin gegenüber der "Bild"-Zeitung.