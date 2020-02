Chiara Ferragni verzichtet wegen Corona auf die Paris Fashion Week

Die italienische Influencerin Chiara Ferragni hat ihren Besuch auf der Paris Fashion Week aufgrund des Coronavirus abgesagt. Auf Insta teilte sie ein Statement.

Aktuell sind wegen der Fashion Week alle wichtigen Modemenschen in Paris. Alle, alle? Nein, eine hat sich dazu entschieden, der Fashion Week fernzubleiben – und zwar Chiara Ferragni. Die italienische Über-Influencerin hat es vorgezogen, nach der Bekanntgabe der Coronavirus-Fälle bei ihrer Familie in Italien zu bleiben. Auf Instagram klagt die 32-Jährige: "Im Moment sollte ich eigentlich auf der Modewoche in Paris sein, aber ich habe beschlossen, abzusagen."Ihre jüngere Schwester Valentina Ferragni – ebenfalls Influencerin – hat ihren Besuch aus demselben Grund abgesagt: "Wie viele meiner italienischen Freunde entschied ich mich, wegen des Coronavirus nicht an der Pariser Modewoche teilzunehmen. Wir möchten überfüllte Orte meiden und versuchen, so weit wie möglich zuhause zu bleiben", so Valentina auf Insta."Manrepeller"-Gründerin Leandra Medine Cohen flog nach Paris, teilte jedoch zuvor via Instastory ihre Sorgen bezüglich des Virus – und stellte fest, wie leer der Paris Flughafen war.Auch Hollywood-Stars wie Kate Hudson und Gwyneth Paltrow beschäftigt die Ausbreitung des Coronavirus. Die beiden posteten unabhängig voneinander Insta-Selfies mit Atemschutzmaske. Paltrow schreibt zum Post: "Bleibt in Sicherheit. Schüttelt keine Hände und wäscht diese so oft wie möglich."