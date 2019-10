Chinas stärkste Ärztin bricht Männern das Herz

In China ist Yuang Heron eine Sensation, die Schönheit ist nicht nur Ärztin, sondern auch Bodybuilderin. Jetzt schockierte sie ihre Fans mit einem Bild auf Instagram.

Fans nennen sie Chun-Li (nach einer Figur im Kult-Kampfspiel "Street Fighter") und sieht man sich die Instagram-Bilder der jungen Frau an, merkt man schnell, dass sie jederzeit Knochen brechen könnte. Doch die muskelbepackte Web-Sensation hat ihren männlichen Fans jetzt ein ganz anderes Körperteil zerstört: das Herz!Anfang des Monats postete die Ärztin Bilder und ein Video von der Anprobe eines Hochzeitskleides, ließ dabei in knapper weißer Spitzenunterwäsche ihre Muskeln spielen. Der Anblick machte zahlreiche Verehrer fertig. Hunderte machten ihr einen Antrag, in der Hoffnung, dass sie das Kleid nur mal so probiert habe. Aber: Schnell wurde auch noch der letzte Hoffnungsfunke der Männerwelt gelöscht. Yuang Heron veröffentlichte auf der Plattform Weibo, dass sie am 10. Oktober tatsächlich geheiratet hat.