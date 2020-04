Hemsworth-Kids lassen Live-Interview platzen

Eigentlich wollte Schauspieler Chris Hemsworth über seinen neuen Netflix-Film sprechen, doch seine beiden Kinder hatten andere Pläne.

Freche Kids platzen in Interview

Es ist nicht immer ganz einfach, hoch motivierte Kinder zu bändigen – selbst für einen Superhelden-Darsteller wie Chris Hemsworth (36, "The Avengers"). Wie viele andere Eltern befindet sich auch der australische Schauspieler aufgrund der Corona-Pandemie im Homeoffice und jongliert zwischen Berufs- und Familienpflichten.Dass das nicht immer reibungslos über die Bühne geht, beweist sein letztes Interview, dass der Hollywood-Superstar im Zuge seines neuen Netflix-Films "Extraction" dem australischen Radiosender "M Triple" geben wollte.Die Webcam war live mit dabei, als die Sprösslinge Tristan (6) und Sasha (6) kurz nach Beginn des Gesprächs beschlossen, das Interview zu crashen. "Das sind meine Kinder im Hintergrund", versucht der Schauspieler dem Radiomoderator noch schmunzelnd zu erklären, als sich die Zwillinge im Hintergrund bereits bemerkbar machen.Kurz darauf erscheint Söhnchen Tristan an der Seite seines Papas, lacht kurz in die Kamera und verschwindet dann wieder. Ab diesem Zeitpunkt ist der "Thor"-Darsteller aber machtlos: Die Kinder geben keine Ruhe und bewerfen den Computer sogar mit Pölstern.Hemsworth ist die Angelegenheit sichtlich unangenehm und er versucht vergebens, die Situation mit seinen Kids unter Kontrolle zu bringen. Doch der Radiomoderator winkt nur begeistert ab und freut sich, dass es immer noch Momente gibt, die selbst ein gestandenes Mannsbild wie Chris Hemsworth mit einem Lächeln in die Knie zwingen.