Chrissy Teigen launcht Koch-Website

Chrissy Teigen, Model, Kochbuchautorin und Ehefrau von John Legend, hat eine Website mit Tipps und Eindrücken aus der Küche und Familienalltag geschaffen.

Model und Kochbuchautorin Chrissy Teigen hat gerade eine eigene Website gelauncht. Gleich zwei Stunden nach dem Launch war die Seite "cravingsbychrissyteigen" auch schon wieder down - Grund dafür waren die hohen Aufrufzahlen. "You crashed me", tweetete sie ihren Followern dazu.Eine Reihe von Rezepten ist dort bereits erschienen. Daneben findet man Video Content und Restaurant Guides sowie einen Einblick in das Leben in der Küche und mit Ehemann John Legend und den beiden Kindern Luna und Miles.Ein Begrüßungs-Video im Kreise der Familie dient als Auftakt.Darin zeigt sie sich so ungefiltert und lustig wie es die Fans von ihren Kanälen gewöhnt sind. "Ich wollte eine echte Website für Menschen, die Cravings und die Kochbücher lieben, schaffen - einen Platz, wo man auch unser Familienleben sieht," meint sie im Video.Dass die Tipps gratis angeboten werden können, haben die Fans wohl John Legend zu verdanken. Am Schluss des Videos macht Chrissy Teigen Scherze darüber: "Wir freuen uns euch hier zu haben, ich freue mich, das machen zu können und John freut sich darüber... es zu zahlen."