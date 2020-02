City gewinnt das Verfolger-Duell gegen Fuchs-Klub

Manchester City hat sich als erster Jäger von Liverpool platziert. Die Elf von Pep Guardiola gewann das Verfolger-Duell gegen Leicester City und Christian Fuchs mit 1:0.

Beim Sensationsteam Leicester hat sich der amtierende englische Meister aber lange gemüht. Jamie Vardy hatte sogar die "Foxes"-Führung auf dem Fuß, traf in der achten Minute aber nur die Stange.Sergio Aguero war in der 62. Minute vom Elfmeterpunkt an Leicester-Keeper Kasper Schmeichel gescheitert. Erst Gabriel Jesus erlöste die "Citizens" in der 81. Minute, schob flach um 1:0-Erfolg ein.Damit festigten die Kicker von Pep Guardiola den zweiten Tabellenplatz, liegen nun sieben Punkte vor Leicester. Der Abstand zu Liverpool beträgt 19 Punkte.Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl kommt dem Klassenerhalt immer näher. Die "Saints" feierten gegen Aston Villa einen 2:0-Heimerfolg. Shane Long (8.) und Stuart Armstrong (95.) hatten für Southampton getroffen.Die "Saints" liegen mit 34 Punkten weiter auf dem zwölften Rang. Der Klassenerhalt ist in Griffweite.