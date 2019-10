City-Star crasht Interview seiner Freundin und brüllt

Die Ukraine qualifizierte sich mit dem 2:1-Heimsieg über Portugal für die EURO 2020. Manchester-City-Legionär Zinchenko feierte mit seiner Freundin, brachte sie damit im Live-TV in Verlegenheit.

Oleksandr Zinchenko hatte am Montagabend allen Grund zum Jubeln. Er schlug daheim mit der Ukraine Favoriten Portugal 2:1. Der EM-Titelverteidiger muss in seinen letzten vier Qualispielen um die Teilnahme an der EURO 2020 zittern, kämpft gegen Serbien um Platz zwei. Die Ukraine hat ihr Ticket hingegen sicher.Dementsprechend groß war die Freude. Der 22-jährige Zinchenko war überhaupt nicht mehr zu bremsen. Er ist Stammspieler bei Manchester City, erinnert in einem Punkt an ÖFB-Star David Alaba: Beim Klub spielt er linkshinten, im Team rückt er gerne ins zentrale Mittelfeld vor.Nach dem 2:1 wurde Zinchenko in Kiew interviewt. Der junge Kicker ließ sich gehen, brüllte, tanzte, schnitt Grimassen, machte wilde Gesten. Danach crashte er Interviews seiner Kollegen, tanzte und schrie weiter.Der gemeinsame Nenner: Die Reporterin. Vlada Sedan führte die Interviews in der Mixed Zone. Die TV-Moderatorin ist die Freundin von Zinchenko.Nach dem 5:0-Sieg gegen Serbien hatte der Youngster noch für einen Eklat gesorgt, weil er der Reporterin beim Interview einen Kuss aufgedrückt hatte. Damals war die Beziehung noch nicht offiziell gewesen. Inzwischen taucht Sedan regelmäßig in den Instagram-Stories und -Postings des City-Stars auf.