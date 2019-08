Vor 1 ' CL-Töpfe: Diese Brocken warten auf Salzburg

Red Bull Salzburg in der Champions League Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Nach dem Abschluss der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League ist klar: Österreichs Meister Red Bull Salzburg bekommt es bei der "Königsklassen"-Premiere mit echten Brocken zu tun.

Im Play-off werden die letzten sechs Champions-League-Plätze ausgelost. Doch ein Blick auf die Lostopf-Einteilung zeigt: die Bullen werden es mit echten Kalibern zu tun bekommen.



Fix ist jedenfalls: Salzburg wird bei der Auslosung am 29. August in Monaco aus dem dritten Topf gezogen. Damit können die Bullen jedenfalls nicht auf Bayer Leverkusen, Inter Mailand und den FC Sevilla treffen.



Dafür warten im Topf eins acht Schwergewichte: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern München, Paris St.-Germain und Zenit St. Petersburg.



Im zweiten Lostopf vertreten sind Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Tottenham, Schachtjor Donezk, Benfica Lissabon und Vorjahrs-Sensationsteam Ajax Amsterdam – sollten die Niederländer die letzte Hürde Apoel Nikosia nehmen.



Im vierten Lostopf warten Galatasaray, Salzburg-Schwesternklub RB Leipzig, Atalanta Bergamo und LOSC Lille. Aus dem vierten Topf würde auch der LASK gezogen werden, sollten sich die Stahlstädter im Play-off-Duell mit Club Brügge durchsetzen können.



Nach den Play-off-Rückspielen am 28. August sind die Töpfe dann komplett.



Salzburgs Horror-Gruppe: Manchester City, Real Madrid, Red Bull Salzburg, RB Leipzig



Salzburgs "einfachste" Gruppe: Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon, Red Bull Salzburg, Atalanta Bergamo (wem)