Reiterer und Lockl haben sich getrennt

Die ORF-Moderatorin und ihr Ehemann Lothar Lockl haben sich schon vor dem Sommer getrennt.

In einer persönlichen Mitteilung gegenüber der APA gab Reiterer (51) am Donnerstag folgendes bekannt: "Ich möchte die Medien und die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzen, dass Lothar Lockl und ich uns im Frühjahr 2019 getrennt haben".Aus Rücksicht gegenüber dem minderjährigen Sohn des Paares, der 2006 zur Welt kam, bittet sie, die Privatsphäre zu respektieren. Es werde, so Reiterer weiter, keine weiteren Kommentare zur Trennung geben.Polit-PaarWegen der Beziehung zum Grünen-Politiker Lockl musste Reiterer ihren Moderationsposten bei der ORF-Sendung "Hohes Haus" an den Nagel hängen. Der 50-jährige Lothar Lockl kehrte 2009 der Politik den Rücken zu, leitete nach einer längeren Pause allerdings den BP-Wahlkampf von Alexander Van der Bellen. Momentan wird er als potentieller Ministerkandidat in einer möglichen schwarz-grünen Regierung gehandelt.