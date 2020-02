Das Comeback der Tapete: Neue Kleider für die Wand

In den 1970er Jahren zierten sie fast jedes Zimmer. Auch jetzt liegen Tapeten wieder voll im Trend.

Mut zur Farbe

Nicht nur optische Werte

Sie sind meist bunt, bestehen aus Papier, Glasgewebe oder Kunststoff und verleihen einem Raum einen besonderen optischen Flair: Tapeten sind wieder in Mode.Mehr Mut zur Farbe heißt es also in den eigenen vier Wänden, dabei sind die Gestaltungsmöglichkeiten jedoch vielfältig.Bei den Designs dominieren derzeit Holz- und Steinoptik, aber auch Landschaftsfotos, Natur und Blumen. Mittlerweile lässt sich auch ein eigenes Foto als Tapete produzieren.Auch auffällige Motive sind wieder angesagt. Abbildungen von exotische Tieren wie Papageien oder Affen bringen Dschungelflair in jede Wohnung.Wohn-Experten raten dazu, Tapeten weniger in Nutzräumen wie z.B. in der Küche, sondern viel eher im Wohnzimmer oder Schlafzimmer anzubringen.Die Wandbekleidung hat aber nicht nur optische Werte. Tapeten wirken schalldämmend, sind atmungsaktiv und abwischbar.