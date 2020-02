Corona: Alle Schweizer Profi-Spiele abgesagt

Drastische Maßnahme: An diesem Wochenende findet kein Schweizer Profi-Fußballspiel statt. Das gab der Verband bekannt, nachdem der Bund alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten hatte.

Die Swiss Football League zieht aus dem bundesrätlichen Großveranstaltungsverbot eine drastische Maßnahme. Wie es aus Liga-interner Quelle heißt, sind alle Spiele der beiden höchsten Schweizer Fußballigen von diesem Wochenende abgesagt. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus, die Liga will in Kürze informieren.Das erste betroffene Spiel ist GC gegen Aarau, das am Freitagabend im Letzigrund hätte stattfinden sollen.Der Schweizer Bund hatte am Freitagvormittag mitgeteilt, dass bis am 15. März alle Anlässe mit mehr als 1.000 Personen ohne Zuschauer durchgeführt werden müssen. Dies habe der Bundesrat wegen der Ausbreitung des Coronavirus entschieden.Noch nichts. Die Bundesregierung deutete am Donnerstag aber bereits an, dass für heimische Sportveranstaltungen Verordnungen in Kraft treten könnten. Auch den Bundesliga-Klubs Rapid, Austria, LASK und Co. könnten bald Geisterspiele oder sogar Absagen drohen.Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Lang, beantwortete zudem die Frage einer Journalistin, ob denn kommende Großveranstaltungen in Österreich gefährdet seien. Man schaue sich diese ganz genau an, bestätigte Lang. Man wolle aber nicht in die Situation kommen, sie komplett absagen zu müssen.Am Beispiel des Weltcup-Skirennens in Hinterstoder erklärt er, dass es – bis eine Absage nötig wird – noch viele Maßnahmen gibt, die man ergreifen kann, um die gesundheitliche Sicherheit der Teilnehmer zu garantieren. Daran werde gearbeitet.