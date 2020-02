Corona-Angst: Eishockey-Liga schafft Handshake ab

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die EBEL eine ungewöhnliche Maßnahme ergriffen. Der Handshake der Spieler wird abgeschafft.

Nach einem Eishockeyspiel gehört es zum guten Ton: die Spieler kommen zum Handshake zusammen. Doch das wird es in Österreichs Eishockey-Liga nicht mehr geben.Bis auf Weiteres hat die Liga das Händeschütteln der Spieler ausgesetzt. Vorerst die einzige Maßnahme. Die Liga sei mit nationalen Behörden sowie Experten aus dem medizinischen Bereich in Kontakt, erklärte die Liga. Für eine Verschlimmerung der Situation wurden Pläne vorbereitet.Spielverschiebungen sind aktuell aber kein Thema. Auch nicht beim HCB Südtirol, der seine Heimspiele in Bozen austrägt. In Südtirol gibt es nur einen bestätigten Corona-Fall.Zu einer Einschränkung kommt es derweil in der Alps Hockey League, der ebenfalls grenzüberschreitenden zweithöchsten Liga. Die italienischen Klubs Cortina und Asiago spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.